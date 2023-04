Paolo Rossi, video intervista La mia banda suona il pop (Di giovedì 6 aprile 2023) Ecco la nostra video intervista a Paolo Rossi, protagonista con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini e Diego Abatantuono de La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi Vi presentiamo la nostra video intervista a Paolo Rossi, protagonista del simpatico e movimentato film La mia banda suona il pop con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Diego Abatantuono e Natasha Stefanenko, diretto da Fausto Brizzi. Guarda anche il video integrale della conferenze stampa con il cast e le nostre video interviste a Christian De Sica, a Massimo Ghini, ad Angela Finocchiaro. La mia banda suona il pop – ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 6 aprile 2023) Ecco la nostra, protagonista con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini e Diego Abatantuono de La miail pop di Fausto Brizzi Vi presentiamo la nostra, protagonista del simpatico e movimentato film La miail pop con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Diego Abatantuono e Natasha Stefanenko, diretto da Fausto Brizzi. Guarda anche ilintegrale della conferenze stampa con il cast e le nostreinterviste a Christian De Sica, a Massimo Ghini, ad Angela Finocchiaro. La miail pop – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CtEnzo9 : RT @LRVicenza: ??? Martedì 11 aprile, in occasione della Finale di Coppa Italia Serie C, verrà ricordato Paolo Rossi, Campione che ha milita… - CtEnzo9 : RT @LegaProOfficial: Cinquantensima edizione Finale #CoppaItalia #SerieC nel ricordo di Paolo Rossi. In occasione di @LRVicenza-@JuventusN… - rinnegatto : @fuori__luogo (Paolo Rossi e la Finocchiaro mi mettono più tristezza degli altri) - Snobbissima : grazie Paolo Rossi per lo spettacolo favoloso di ieri al Duse di #Bologna W il #Teatro ?? W #Jannacci ?? W #ScorrettissimoMe ?? - AlessioCastag18 : @paolorossi1965 ??????grande Paolo???? Ricordiamo tutti la mitica battuta a teatro quando lo fermano i carabinieri: Paol… -