Paolo Bonolis confessa come vanno le cose con Sonia Bruganelli (Di giovedì 6 aprile 2023) Il noto conduttore torna a parlare della sua relazione coniugale con Sonia Bruganelli: le rivelazioni shock di Paolo Bonolis sconvolgono. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati da oltre vent’anni, sicuramente il loro modus operandi relativo al rapporto coniugale non ha convinto molte persone. La coppia infatti ha confermato di aver scelto di vivere separata, in modo da mantenere una certa autonomia e indipendenza. I figli vivono nella dimora famigliare, mentre l’opinionista del GF Vip e il conduttore hanno deciso di acquistare due appartamenti distinti dove rifugiarsi in caso di necessità. Bonolis ha quindi arredato il suo piccolo angolo di paradiso nei pressi del quartiere Flaminio, con vista sul Cupolone. ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 aprile 2023) Il noto conduttore torna a parlare della sua relazione coniugale con: le rivelazioni shock disconvolgono.sono sposati da oltre vent’anni, sicuramente il loro modus operandi relativo al rapporto coniugale non ha convinto molte persone. La coppia infatti ha confermato di aver scelto di vivere separata, in modo da mantenere una certa autonomia e indipendenza. I figli vivono nella dimora famigliare, mentre l’opinionista del GF Vip e il conduttore hanno deciso di acquistare due appartamenti distinti dove rifugiarsi in caso di necessità.ha quindi arredato il suo piccolo angolo di paradiso nei pressi del quartiere Flaminio, con vista sul Cupolone. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... questoutenteeh : paolo bonolis che ad 'avanti un altro' incita un ragazzo abbastanza magro di mangiare come se fosse malato mentre c… - carmen_rossi12 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Sonia Bruganelli fa marcia indietro sulla possibilità di tornare come opinionista: ecco cos'ha detto La moglie di… - IsaeChia : #GfVip 7, Sonia Bruganelli fa marcia indietro sulla possibilità di tornare come opinionista: ecco cos'ha detto La… - SocialArtistOF2 : In studio per la terza e ultima puntata di #FelicissimaSera: Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il V… - donvitorap : RT @Wito34010166: #JuventusInter Paolo Bonolis per la partita di questa sera, teme l'arbitro. Io se fossi in lui, starei attento alla mogli… -