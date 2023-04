Paolo Berlusconi: Silvio curato nel migliore dei modi, uscirà più forte di prima (Di giovedì 6 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2023 "Siamo consapevoli che è curato nel migliore dei modi e siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratello uscirà più forte di prima", le parole di Paolo Berlusconi sul fratello Silvio ricoverato al San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di giovedì 6 aprile 2023) (Agenzia Vista) Milano, 06 aprile 2023 "Siamo consapevoli che èneldeie siamo fiduciosi che anche questa volta mio fratellopiùdi", le parole disul fratelloricoverato al San Raffaele. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

