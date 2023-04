Paolo Berlusconi in visita al San Raffaele | Siamo più sollevati | c' è un miglioramento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Nota #FI: 'Il presidente Silvio #Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale Antonio… - ultimora_pol : Ricovero #Berlusconi, Paolo #Barelli: 'Questa mattina ho parlato al telefono con lui, una chiamata che mi ha dato sollievo' @ultimora_pol - LaStampa : Silvio Berlusconi, la grande paura: respiro affannato e problemi di globuli bianchi. Il fratello Paolo: “È una rocc… - Francesco_Rizz_ : RT @dariodangelo91: ?????? Paolo #Berlusconi: 'Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi'. #SilvioBerlusconi - monza_news : Paolo Berlusconi sulle condizioni del fratello Silvio: 'C'e' un miglioramento, più sollevati..' -

Silviosta seguendo le terapie al San Raffaele ed è vigile. Lo sottolineano fonti vicine all'ex premier. Sono ritornati all'ospedale San Raffaele di Milano Marina e, la figlia primogenita e il fratello di Silvioche si trova ricoverato da ieri in terapia intensiva nella struttura. I due sono arrivati con la stessa auto, per loro è la ...Silviosta seguendo le terapie al San Raffaele ed è vigile. Lo sottolineano fonti vicine all'ex premier. Sono ritornati all'ospedale San Raffaele di Milano Marina e, la figlia primogenita e il fratello di Silvioche si trova ricoverato da ieri in terapia intensiva nella struttura. I due sono arrivati con la stessa auto, per loro è la ...Sia il fratelloche la figlia maggiore del Cavaliere Marina, dopo essersi recati in ospedale questa mattina, sono tornati nel pomeriggio. In mattinata al San Raffaele era arrivato ...

Berlusconi ricoverato, il fratello Paolo: «È una roccia, ce la farà anche stavolta» Corriere TV

Tra i primi ad arrivare questa mattina, così come ieri, sua figlia Marina e Paolo Berlusconi. "Sta riposando. Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi", ha dichiarato il fratello ...questa la nota diffusa dal Prof. Alberto Zangrillo e dal Prof. Fabio Ciceri sulle condizioni di Silvio Berlusconi. "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi". Così Paolo, il fratello ...