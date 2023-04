(Di giovedì 6 aprile 2023) Il Messaggero intervista Adriano. Una conversazione con l’ex campione di tennis sulla sua carriera, la sua personalità, ciò che gli piace di più o di meno, a tratti leggera e divertente.fa unadi ogni partita. Cosa facevadiin? «Io. Inevitabilmente».è sempre pronto alle battute. È come una partita, con le parole al posto delle racchette? «Sì, è l’improvvisazione. Perché il tennis è improvvisazione, nel senso che ogni palla è diversa dall’altra. E così deve essere anche su un botta e risposta». L’antagonismo sportivo può trasformarsi in qualcosa di più?: «L’antagonismo sportivo nel mio sport, che è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Panatta: «Nadal fa la doccia prima di entrare in campo? Io facevo la pipì» Al Messaggero: «Mi piace il cinismo rom… -

E non va dimenticato il rientro di. Un quintetto destinato a primeggiare nella stagione in ... Battendo Alcaraz è diventato il settimo italiano a battere un n.1 mondiale dopo Barazzuti,, ...Sa attaccare e allargare il campo anche a un fenomeno come Alcaraz, secondo teenager dopocon ... ex aequo con Matteo Berrettini , dopo Nicola Pietrangeli e Adriano, gli unici italiani ...Tra i due c'è giusto il 'vulnus' del mancato invito dello svizzero al matrimonio dicon la ... Mentree Pietrangeli stanno ancora oggi a dibattere su chi abbia vinto di più e continuano a ...

Adriano Panatta: «Le donne Ero carino e non mi tiravo indietro, ma oggi sono innamorato di mia moglie» ilgazzettino.it

Il rapporto con le parole, per Adriano Panatta, assomiglia molto a quello che utilizzava da campione: le alza, le schiaccia, tira la volée poi si lancia e va di dritto e di ...La stagione su cemento di Casper Ruud non è andata secondo i piani. Fuori al terzo turno degli Australian Open, così come a Indian Wells e così come, soprattutto, a Miami, dove il norvegese difendeva ...