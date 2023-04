Pamela Prati | “Ecco perché nascondo il collo”

(Di giovedì 6 aprile 2023)da quando è tornata in televisione dopo il-Gate del 2019 si è spesso mostrata con ilcoperto. Quando con una collana, quando con un giro, quando con una sciarpa, quando con un foulard… La domanda quindi è sorta spontanea:? A rispondere è stata proprio lei fra le pagine di Novella 2000. “Se copro ilqualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane,valorizzano il, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una ...

è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip . Non solo per la sua storia con Mark Caltagirone e i numerosi litigi con Patrizia Rossetti ma pure per i ...Ecco tutti i numeri:: da 310 MILA follower a 328 MILA (+18 MILA) Giovanni Ciacci: da 378 MILA follower a 369 MILA ( - 9 MILA) Carolina Marconi: da 351 MILA follower a 350 MILA ( - 1 ..., soubrette, attrice ed ex modella, è tornata da pochi anni in tv come concorrente del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda, 64 anni, si è mostrata in tutto il suo fascino e con un ...

