Palosco | rapina ad una sala slot con un coltello | ferita una dipendente

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 aprile 2023)in unanella zona industriale di. Un uomo a volto scoperto ha fatto irruzione intorno alle 14 di giovedì (6 aprile), riuscendo a scappare col bottino. È accaduto in via Leonardo Da Vinci, in una di capannoni periferica rispetto al centro del paese. Il malvivente avrebbe minacciato unadi 24 anni con un. Nel tentativo di reagire, la giovane sarebbe rimastain maniera non grave: è stata trasportata all’ospedale di Chiari in codice verde. L’uomo ha preso le banconote dalla cassa per poi di darsi alla fuga. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri di Treviglio.