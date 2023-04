Paganin: «Juventus-Inter, tensione ha fatto da padrona! Lautaro Martinez…» (Di giovedì 6 aprile 2023) Massimo Paganin, Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così Juventus-Inter match terminato sul punteggio di 1-1. L’ex calciatore si sofferma, inoltre, sulla prestazione di Lautaro Martinez tensione – Questa l’analisi di Paganin: «E stata una partita molto tattica. Le due squadre hanno pensato più a quello che avevano da perdere che pensare a vincere la partita. Si deciderà tutto nella partita di ritorno. I bianconeri hanno sempre giocato così quest’anno, concedono il possesso all’avversario. Arrivava da un momento favorevole, credo che l’Inter abbia fatto una valutazione sul suo momento. I nerazzurri avevano un’altissima attenzione nervosa, infatti a fine partita sono successi vari episodi. Lautaro ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023) Massimovenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato cosìmatch terminato sul punteggio di 1-1. L’ex calciatore si sofferma, inoltre, sulla prestazione diMartinez– Questa l’analisi di: «E stata una partita molto tattica. Le due squadre hanno pensato più a quello che avevano da perdere che pensare a vincere la partita. Si deciderà tutto nella partita di ritorno. I bianconeri hanno sempre giocato così quest’anno, concedono il possesso all’avversario. Arrivava da un momento favorevole, credo che l’abbiauna valutazione sul suo momento. I nerazzurri avevano un’altissima attenzione nervosa, infatti a fine partita sono successi vari episodi....

