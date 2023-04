Padre single adotta un bambino che diventa un campione olimpico (Di giovedì 6 aprile 2023) Avere dei figli è la cosa più bella che ci sia e che si possa vivere. L’essere genitori può cambiarti radicalmente la vita e ti fa vedere il mondo con una prospettiva diversa, facendoti apprezzare cose che non avresti mai pensato. Crescere dei figli ci aiuta ad aprire le nostre menti e a metterci nei panni degli altri, con pazienza e voglia di imparare. Non tutti però possono diventare genitori, per un motivo e per l’altro, ma possono comunque dare tantissimo amore ai bambini meno fortunati. Questa è proprio la storia di Jerry Windle, un Padre single che un giorno ha deciso di adottare Jordan, un bambino orfano che oggi è un campione olimpico… View this post on Instagram A post shared by Jordan Windle ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 6 aprile 2023) Avere dei figli è la cosa più bella che ci sia e che si possa vivere. L’essere genitori può cambiarti radicalmente la vita e ti fa vedere il mondo con una prospettiva diversa, facendoti apprezzare cose che non avresti mai pensato. Crescere dei figli ci aiuta ad aprire le nostre menti e a metterci nei panni degli altri, con pazienza e voglia di imparare. Non tutti però possonore genitori, per un motivo e per l’altro, ma possono comunque dare tantissimo amore ai bambini meno fortunati. Questa è proprio la storia di Jerry Windle, unche un giorno ha deciso dire Jordan, unorfano che oggi è un… View this post on Instagram A post shared by Jordan Windle ...

