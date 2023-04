Padel | otto azzurri convocati per gli European Games 2023

(Di giovedì 6 aprile 2023) Ci sarà anche iltra le 29 discipline coinvolte nei prossimi, i Giochi organizzati dai Comitati Olimpici delle nazioni europee. Fra i 128 atleti provenienti da 23 diverse nazioni ci saranno ancheitaliani, impegnati nei tornei di doppio maschile, femminile e misto in quel di Cracovia dal 21 al 25 giugno. Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena e Giulia Sussarello tra donne, Marco Cassetta, Simone Cremona, Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi sono i. L’Italia, conrappresentanti, ha ottenuto il numero massimo di posti a disposizione per singola nazione. SportFace.

A Cracovia, a partire dal 21 giugno, per la prima volta ci sarà spazio per i maestri della racchetta in questa competizione. 8 i convocati azzurri, Carraro: “Un’emozione solo pensare di esserci” ...Parla il proprietario del circolo, Marco Apolloni: «Abbiamo deciso di aprire anche un secondo centro a Guidonia» ...