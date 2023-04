Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ceci_patrizia : @veritas22294454 Ed Otello uscito subito fuori ???? - marcocarestia : RT @WineNewsIt: #OtelloCecifortheFuture: una #bottiglia di #alluminio la risposta alla sfida per la #sostenibilità. La special edition dell… - TrueLambrusco : RT @WineNewsIt: #OtelloCecifortheFuture: una #bottiglia di #alluminio la risposta alla sfida per la #sostenibilità. La special edition dell… - irenechiari1966 : RT @WineNewsIt: #OtelloCecifortheFuture: una #bottiglia di #alluminio la risposta alla sfida per la #sostenibilità. La special edition dell… - WineNewsIt : #OtelloCecifortheFuture: una #bottiglia di #alluminio la risposta alla sfida per la #sostenibilità. La special edit… -

Verona. Le Cantine CECI 1938 e Berlin Packaging presentano a Vinitaly 2023 OTELLO CECI FOR THE FUTURE, un progetto innovativo all'insegna della sostenibilità e del rispetto della tradizione. CECI 1938 sarà il primo produttore al mondo a proporre per i propri vini iconici una bottiglia di alluminio.

“Otello Ceci for the Future”: una bottiglia di alluminio la risposta alla ... WineNews

Verona. Le Cantine CECI 1938 e Berlin Packaging presentano a Vinitaly 2023 OTELLO CECI FOR THE FUTURE, un progetto innovativo all’insegna della sostenibilità e del rispetto della tradizione. CECI 1938 ...Al Vinitaly il progetto «Otello Ceci for the future» in partnership con il leader di settore Berlin Packaging che ha ideato il nuovo contenitore Next ...