(Di giovedì 6 aprile 2023) L’allenatore del, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara di campionato con il Lecce, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati, tra cui la rivelazione sulle condizioni die il possibile turnover contro i salentini.assente a Lecce, recupero possibile con ilEcco quanto evidenziato: Il rientro di? Domani con il Lecce non ci sono possibilità. Nella partita successiva (con ilin Champions League, ndr), ci sono molte possibilità. Ma vediamo l’evolversi della situazione. Infortunio(Foto SSC) Turnover con il Lecce Turnover a Lecce? Sì, qualcosa cambieremo rispetto alla scorsa partita. Raspadori è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : ??Luciano #Spalletti ha presentato in sala stampa la sfida contro il #Lecce, in programma domani ore 19. Ecco le par… - infoitsport : Ugolini fiducioso: “Osimhen con il Milan ci sarà. Il nove azzurro è ormai recuperato” - MatteoSorrenti : ??SITUAZIONE INFORTUNI Recuperato #Demme che aveva dei problemi muscolari. #Bereszynski, difficilmente recupererà… - sportli26181512 : Napoli, recuperato Bereszynski. Terapie per Osimhen: Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center… - NCN_it : UFFICIALE – #Bereszynski recuperato: ha svolto l'intera seduta in gruppo. Le ultime su #Osimhen e #Olivera… -

e sperava in una convocazione per Lecce, ma non si vogliono correre rischi inutili: sarà pronto per la Champions League!... Lazio, Immobile titolare contro la Juve Mister Stefano Pioli haJunior Messias , che si ... Napoli,fuori a Lecce La squadra partenopea dovrà affrontare venerdì il Lecce senza Victor ...Spalletti non potrà contare su, che tenterà un recupero record per l'andata di Champions ... Anche Olivera è in dubbio per il Lecce, mentre Bereszynski è. Probabilmente l'allenatore ...

Osimhen recuperato per Milan-Napoli Importantissima notizia da Spalletti! Spazio Napoli

Chissà se le due squadre non possano tornare ai fasti di un tempo, con la prima campione d'Italia in carica e la seconda pronta a subentrarle con una ...Un Napoli senza troppi cambi in campo contro il Lecce venerdì in tardo pomeriggio. Questa la previsione del Corriere dello Sport in vista del match contro la squadra di Baroni. "È realistico anche imm ...