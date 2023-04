Osimhen non avverte più molto dolore, ma sarà rivalutato a inizio settimana (Gazzetta) (Di giovedì 6 aprile 2023) Victor Osimhen non recupera per la trasferta del Napoli a Lecce. La Gazzetta dello Sport scrive che il nigeriano non avverte più dolore sulla parte infortunata, ma che la distrazione c’è e lo staff sanitario del Napoli vuole mantenere una certa cautela ed evitare rischi inutili. Dunque le condizioni di Osimhen saranno rivalutate all’inizio della prossima settimana con esami più approfonditi in vista dell’impegno del Napoli in Champions League con il Milan. Nel dare i suoi riferimenti per la formazione di Lecce-Napoli, la Gazzetta dello Sport scrive: “Come all’andata, Luciano Spalletti medita un po’ di turnover in vista del match con il Lecce. Domani in Salento, infatti, qualche titolare potrebbe avere un turno di riposo anche in prospettiva della sfida ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Victornon recupera per la trasferta del Napoli a Lecce. Ladello Sport scrive che il nigeriano nonpiùsulla parte infortunata, ma che la distrazione c’è e lo staff sanitario del Napoli vuole mantenere una certa cautela ed evitare rischi inutili. Dunque le condizioni disaranno rivalutate all’della prossimacon esami più approfonditi in vista dell’impegno del Napoli in Champions League con il Milan. Nel dare i suoi riferimenti per la formazione di Lecce-Napoli, ladello Sport scrive: “Come all’andata, Luciano Spalletti medita un po’ di turnover in vista del match con il Lecce. Domani in Salento, infatti, qualche titolare potrebbe avere un turno di riposo anche in prospettiva della sfida ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : I tifosi del #Napoli stiano tranquilli. Ci sono #Simeone e #Raspadori. Non a caso quella azzurra è la squadra che h… - Gazzetta_it : Com'è il Napoli senza Osimhen? Non perde mai: 7 vittorie su 7 - annatrieste : Osimhen manca ma dire che stasera il Napoli ha fatto questa figura di mmerd SOLO per la sua assenza è ridicolo oltr… - napolista : #Osimhen non avverte più molto dolore, ma sarà rivalutato a inizio settimana (Gazzetta) Lo staff medico del #Napoli… - shionMrskSimp : @fran_rkid ma questi veramente pensano che con la questione osimhen il napoli possa perdere lo scudetto? su quali b… -