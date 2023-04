Osimhen e Calhanoglu ancora out: ecco il quadro di infortunati e squalificati (Di giovedì 6 aprile 2023) Domani inizia una nuova giornata di campionato: il turno numero 29, spalmato tra venerdì e sabato. ancora ai box Calhanoglu e Osimhen, calciatori importanti per Inter e Napoli. Avete tempo fino a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 aprile 2023) Domani inizia una nuova giornata di campionato: il turno numero 29, spalmato tra venerdì e sabato.ai box, calciatori importanti per Inter e Napoli. Avete tempo fino a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MagicGazzetta : Osimhen e Calhanoglu ancora out: ecco il quadro di infortunati e squalificati - angiolee_ : @ilrossonero94 contando che devono avere anche un senso Vicario Singo Baschirotto Roma… - FinallyGio459 : RT @FBiasin: “#Napoli, infortunio in nazionale per #Osimhen: salta il #Milan”. #Osimhen, #Kalulu, #Calhanoglu e tutti gli altri. Quando d… - unclesinger39 : RT @tancrediplamerr: Il #Milan è ora obbligato a vincere contro un #Napoli senza attacco, Osimhen out per infortunio come all'andata e #Ras… - MalditoDi0 : RT @tancrediplamerr: Il #Milan è ora obbligato a vincere contro un #Napoli senza attacco, Osimhen out per infortunio come all'andata e #Ras… -