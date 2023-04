Osimhen, arriva una bellissima notizia da Spalletti! (Di giovedì 6 aprile 2023) Victor Osimhen può tornare a giocare in Milan-Napoli gara di andata dei quarti di Champions League, lo dice Luciano Spalletti. Osimhen sicuramente non giocherà Lecce-Napoli e non rientrerà tra i convocati lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma il tecnico toscano ha dato anche qualche buona indicazione in vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Il nigeriano scalpita perché vorrebbe giocare, ma non ha avuto ancora il via libera dallo staff medico, poiché la lesione muscolare non è stata ancora assorbita. Dunque bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali. Milan-Napoli: Osimhen verso il rientro “Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della programmazione ce ne sono molte, ma bisogna ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Victorpuò tornare a giocare in Milan-Napoli gara di andata dei quarti di Champions League, lo dice Luciano Spalletti.sicuramente non giocherà Lecce-Napoli e non rientrerà tra i convocati lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma il tecnico toscano ha dato anche qualche buona indicazione in vista della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Il nigeriano scalpita perché vorrebbe giocare, ma non ha avuto ancora il via libera dallo staff medico, poiché la lesione muscolare non è stata ancora assorbita. Dunque bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali. Milan-Napoli:verso il rientro “Domani non ci sono possibilità, andiamo alla settimana successiva con la programmazione del lavoro. Per la gara successiva dal punto di vista della programmazione ce ne sono molte, ma bisogna ...

