Oroscopo Branko Giovedì 6 Aprile 2023 | Pesci previdente

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’diper oggi,Ariete Auguri di un buon compleanno e per una prospera felicità. Auguri anche ai vostri sogni. Venere nel Toro che vi aiuta nelle banche. Chiudete un vecchio discorso. A Pasqua rinascerete. Novità belle in arrivo. Toro Piano, piano! Tutto richiede un giusto tempo di maturazione. Allontanate i pensieri focalizzati sul lavoro. La Luna piena non porta vantaggi immediati ma fa nascere qualcosa di nuovo. Gemelli Lasciate senza rimpianti il vecchio per il nuovo, un trasferimento sotto questo cielo sarebbe un dono. Risolverete le questioni legali e immobiliari. Rilanciatevi nel mondo del lavoro con nuovi progetti e intensificate le relazioni sociali. Le amicizie devono avere un ruolo importante anche per il vostro successo. Cancro Siete stanchi a causa ...