Orlandin LoSpallino com | “C’è preoccupazione | anche alla Spal serve un miracolo”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti so c’Appaiate lì in fondo, con 29 punti e a un passo dal baratro, Benevento esi troveranno di fronte a Pasquetta per un mezzogiorno di fuoco. Quel giorno saranno obbligate a vincere perché il pareggio non servirebbe a nessuna delle due. Qualunque esito diverso dai tre punti finirebbe per rendere infatti concreto lo spettro della retrocessione in serie C. Ne abbiamo parlato con Alessandro, collega de.com, testata che segue in maniera approfondita le vicende della squadra di Massimo Oddo. L’atmosfera respirata nella città estense è inevitabilmente molto simile a quella che si avverte nel Sannio. “C’è forte, i risultati e le prestazioni recenti non hanno fatto altro che confermare il trend di una stagione da cancellare”, dice. Cosa ...