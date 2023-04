Oristano, maestra sospesa per aver fatto pregare bambini in classe (Di giovedì 6 aprile 2023) Cagliari, 6 apr. - (Adnkronos) - Una maestra nell'oristanese è stata sospesa per aver fatto pregare i bambini di una terza elementare. L'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale aveva sostituito una collega e con i bimbi aveva recitato il Padre Nostro e l'Ave Maria. Aveva anche proposto di realizzare un piccolo rosario come braccialetto. Quanto accaduto nella scuola primaria di San Vero Milis non era piaciuto ad alcuni genitori e due madri si erano formalmente lamentate. L'iter ha fatto il suo corso e la maestra 58enne del Nuorese a fine marzo si è vista notificare una sospensione di 20 giorni, non potrà tornare a scuola fino al 15 aprile. I PRESIDI - "L'azione della maestra è stata inadeguata, la scuola è laica non deve portare gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Cagliari, 6 apr. - (Adnkronos) - Unanell'oristanese è stataperdi una terza elementare. L'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale aveva sostituito una collega e con i bimbi aveva recitato il Padre Nostro e l'Ave Maria. Aveva anche proposto di realizzare un piccolo rosario come braccialetto. Quanto accaduto nella scuola primaria di San Vero Milis non era piaciuto ad alcuni genitori e due madri si erano formalmente lamentate. L'iter hail suo corso e la58enne del Nuorese a fine marzo si è vista notificare una sospensione di 20 giorni, non potrà tornare a scuola fino al 15 aprile. I PRESIDI - "L'azione dellaè stata inadeguata, la scuola è laica non deve portare gli ...

