Oristano, maestra elementare sospesa con stipendio ridotto per aver fatto recitare l'Ave Maria agli alunni prima di Natale. La Lega: «Una follia»

La notifica le è arrivata ai primi di marzo, appena rientrata dalla malattia: sospensione di 20 giorni con riduzione dello stipendio. Marisa Francescangeli, insegnante nella scuola primaria di San Vero Milis in provincia di Oristano, è stata sanzionata dall'istituto dopo che due mamme si sono lamentate per i «lavoretti» che la docente aveva chiesto agli alunni il 22 dicembre, a pochi giorni dal Natale. L'insegnante ha fatto realizzare agli studenti un piccolo rosario con delle perline, oltre ad aver recitato con loro l'Ave Maria e il Padre Nostro. «Nelle mie classi tutti gli scolari, con il consenso dei genitori, partecipano all'ora di religione», ha spiegato Francescangeli, che è stata convocata dal ...

