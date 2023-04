Origano | fallo bollire la sera | lo fanno tutte le casalinghe esperte

Leggi su donnaup

(Di giovedì 6 aprile 2023) Una delle erbe aromatiche più apprezzate e utilizzate in cucina è sicuramente quella dell’. Questa è una pianta perenne e aromatica che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae ed è utilizzata da tutti in cucina come una delle spezie più preziose. Ma, allo stesso tempo, l’è una delle erbe anche più utilizzate nella medicina naturale e quindi più acquistate in erboristeria per i suoi innumerevoli benefici. Infatti, già nell’antichità l’veniva usato per donare e per ritrovare il benessere del proprio corpo. Per tutti questi motivi è possibile realizzare con le proprie mani un tè caldo all’capace di donare, bevendolo semplicemente prima di andare a letto, un effetto meravigliosamente benefico e irrinunciabile. per scoprire di cosa si tratta. Realizzare questo tè sarà davvero un gioco da ...