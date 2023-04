Orientare i giovani alle scelte di studio e di lavoro, nasce Distretto Italia. Giovedì 13 la presentazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Orientare i giovani alle scelte di studio e di lavoro, formarli e inserirli nelle aziende. Questi gli obiettivi di Distretto Italia per superare il paradosso di giovani che non hanno fiducia nella possibilità di trovare la propria strada e imprese che non riescono ad assumere migliaia di tecnici specializzati di cui hanno bisogno.I vertici delle 33 imprese, agenzie del lavoro e altri enti che hanno aderito al progetto, si incontrano il prossimo 13 aprile a Roma (qui il programma), per dare il via alle attività di orientamento e formazione progettate sulla base del fabbisogno occupazionale individuato dal Centro Studi di Distretto Italia. 10.000 posti di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023)die di, formarli e inserirli nelle aziende. Questi gli obiettivi diper superare il paradosso diche non hanno fiducia nella possibilità di trovare la propria strada e imprese che non riescono ad assumere migliaia di tecnici specializzati di cui hanno bisogno.I vertici delle 33 imprese, agenzie dele altri enti che hanno aderito al progetto, si incontrano il prossimo 13 aprile a Roma (qui il programma), per dare il viaattività di orientamento e formazione progettate sulla base del fabbisogno occupazionale individuato dal Centro Studi di. 10.000 posti di ...

