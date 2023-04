Ore di ansia per Berlusconi. Condizioni gravi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Prima notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, l'ex premier e leader azzurro, 86 anni, ricoverato (di nuovo dopo la settimana scorsa), da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. Non sono stati diramati bollettini medici ma le Condizioni sono ritenute serie. Berlusconi è stato sottoposto a una serie di controlli e poi trattenuto per un affanno respiratorio, si sospetta una polmonite che potrebbe essere la conseguenza di una leucemia. Ma queste per adesso sono voci non confermate. In mattinata forse sarà diffuso il bollettino medico ma a deciderlo sarà il professor Zangrillo a cui è affidato il reparto in cui si trova l'ex premier. Ieri la visita dei figli e del fratello, con la compagna Marta Fascina. "Silvio è una roccia ce la farà anche stavolta" aveva dichiarato Paolo Berlusconi lasciando ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Prima notte in terapia intensiva per Silvio, l'ex premier e leader azzurro, 86 anni, ricoverato (di nuovo dopo la settimana scorsa), da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. Non sono stati diramati bollettini medici ma lesono ritenute serie.è stato sottoposto a una serie di controlli e poi trattenuto per un affanno respiratorio, si sospetta una polmonite che potrebbe essere la conseguenza di una leucemia. Ma queste per adesso sono voci non confermate. In mattinata forse sarà diffuso il bollettino medico ma a deciderlo sarà il professor Zangrillo a cui è affidato il reparto in cui si trova l'ex premier. Ieri la visita dei figli e del fratello, con la compagna Marta Fascina. "Silvio è una roccia ce la farà anche stavolta" aveva dichiarato Paololasciando ...

