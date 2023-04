Ordine: “Gira una teoria assurda sul Napoli. Delirio assoluto” (Di giovedì 6 aprile 2023) Franco Ordine rivela che Gira una teoria assurda sul Napoli, che lui ritiene un Delirio assoluto Franco Ordine non crede alle sue orecchie. Nel suo editoriale per Milannews il giornalista di fede rossonera ha parlato di una particolare teoria che gli è giunta e poi si sofferma sulla discussione Maldini-Spalletti: “Non ho mai visto Paolo Maldini livido in volto come in quella occasione se non un paio di volte (una di queste contro Gattuso, durante una partita con la Juve credo; ndr) appena. Secondo: perché il litigio è servito a mettere in risalto una tecnica abusata nel campionato italiano secondo la quale alcuni allenatori, a telecamere spente, avvicinano l’arbitro, chiedono formalmente spiegazioni a proposito di una loro decisione e ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Francorivela cheunasul, che lui ritiene unFranconon crede alle sue orecchie. Nel suo editoriale per Milannews il giornalista di fede rossonera ha parlato di una particolareche gli è giunta e poi si sofferma sulla discussione Maldini-Spalletti: “Non ho mai visto Paolo Maldini livido in volto come in quella occasione se non un paio di volte (una di queste contro Gattuso, durante una partita con la Juve credo; ndr) appena. Secondo: perché il litigio è servito a mettere in risalto una tecnica abusata nel campionato italiano secondo la quale alcuni allenatori, a telecamere spente, avvicinano l’arbitro, chiedono formalmente spiegazioni a proposito di una loro decisione e ...

