"Ora posso parlare su Nikita". Dopo il GF Vip 7, Onestini vuota il sacco: ha detto tutto (Di giovedì 6 aprile 2023) Grande Fratello Vip 7, il pensiero di Luca Onestini sulla vittoria di Nikita Pelizon. Ormai è storia, l'influencer triestina, ribaltando i pronostici alla vigilia che vedeveno Oriana e Tavassi favoriti, ha vinto l'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante la finale, oltre alla gioia per la 29enne, ci sono stati anche momenti di tensione e vere e proprie "cafonate". Alcune fan dei Donnalisi, la comunità social nata per supportare la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, si sono scagliate contro Oriana Marzoli. L'hanno derisa e hanno pronunciato frasi irripetibili mostrandosi con atteggiamento piuttosto scontroso tanto che si è reso necessario l'intervento dei bodyguard. Poi la rissa sfiorata tra Antonella e Micol, insomma un vero caos. Leggi anche: "Aiuto, siete dei pazzi". GF Vip, aggressione dei ...

