Ora Macron spera in Xi | Riporta la Russia alla ragionevolezza

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il presidente francese sbarca a Pechino e viene ricevuto con tutti gli onori dal leader cinese. Sul tavolo dei colloqui gli interessi transalpini in Cina, ma anche la guerra in Ucraina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nina6_15 : RT @LBasemi: La Francia continua a bruciare contro la riforma delle pensioni,le proteste pacifiche o violente continuano in tutto il paese… - paoloigna1 : Ora un balletto su #TikTok val più di mille articoli di #CohnBendit... - PaoloPolvara : RT @AndreaLompio53: Matteo #Renzi andò a Mosca e sfidò Putin, recandosi sul luogo di una delle vittime assassinate dal mafioso. Il mondo ci… - DavideBattin : RT @AndreaLompio53: Matteo #Renzi andò a Mosca e sfidò Putin, recandosi sul luogo di una delle vittime assassinate dal mafioso. Il mondo ci… - MarcoMerli11 : RT @LBasemi: La Francia continua a bruciare contro la riforma delle pensioni,le proteste pacifiche o violente continuano in tutto il paese… -

Macron e Xi: “Sull'Ucraina colloqui di pace al più presto”. Russia ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Per ora, le manovre di jet e navi oltre la "linea mediana" sullo ... per non offuscare gli incontri in corso con Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen a Pechino. Tanto che venerdì Xi accompagnerà ...Il presidente cinese Xi Jinping dando il benvenuto a Pechino all'omologo francese Emmanuel Macron ha parlato degli stretti legami fra i due Paesi con ...