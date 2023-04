Operazioni inesistenti Bomba su Lazio e Roma | l' inchiesta stravolge la Serie A?

(Di giovedì 6 aprile 2023)e Salernitana sotto la lente d'ingrandimento della Guardia di Finanza. Ieri le sedi dei tre club sono state perquisite nell'ambito di due filoni di indagine diversi: uno riguarda la società giallorossa, l'altro quella biancoceleste e quella campana. Nel primo caso, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di, su disposizione della Procura della Capitale, hanno sequestrato dei documenti negli uffici dellariguardodi mercato avvenute tra il 2017 e il 2021. In questo quadro, il presidente e il vicepresidente dellaDan e Ryan Friedkin così come pure l'ex presidente della società James Pallotta sono stati inseriti nel registro degli indagati nell'della procura. Tra gli indagati ci sono anche gli ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Emissioni di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente con uso di fatture per operazioni insist… - SMontemorra : RT @Massimi67339505: La procura di Tivoli ha trasmesso gli atti alla #figc su 'operazioni inesistenti' ci sono anche mail e chat nel fald… - MauriCiminello : @salomone_l @OfficialSSLazio È arrivata la velina di Lotito Dopo oltre 24 ore Finora stavi coi sali e la coramina?… - RGIARO : RT @Massimi67339505: La procura di Tivoli ha trasmesso gli atti alla #figc su 'operazioni inesistenti' ci sono anche mail e chat nel fald… - sim_ardu : RT @Massimi67339505: La procura di Tivoli ha trasmesso gli atti alla #figc su 'operazioni inesistenti' ci sono anche mail e chat nel fald… -

Un segnale in questo senso arriva anche dai reati contestati: emissioni di fatture per, dichiarazioni fraudolente con uso di fatture perinsistenti e false ...I reati ipotizzati dai procuratori Francesco Lo Voi e Francesco Menditto sono emissione di false fatture pere false comunicazioni sociali. Giallorossi e biancocelesti erano ...Nel caso della Lazio, la Procura della Repubblica di Tivoli sta indagando per i reati di emissione di fatture pere dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per ...

Operazioni inesistenti, onere della prova spetta all'ufficio Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook, formulari e videoconferenze accreditate

Come cambia la situazione in Serie A dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di 3 club: due squadre a rischio penalizzazione ...Per il Tribunale determinanti sono state le chat intercorse con il vertice della famiglia di 'ndrangheta dei Trapasso ...