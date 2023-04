Operaio di 70 anni precipita da 14 metri in cantiere, è grave (Di giovedì 6 aprile 2023) Un Operaio di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a Senago (Milano) all'interno della ditta Cifa. Ne danno notizia i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) Undi 70è ricoverato in gravi condizioni dopo essereto da un'altezza di 14mentre lavorava su un tetto a Senago (Milano) all'interno della ditta Cifa. Ne danno notizia i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ex Embraco, i vertici patteggiano 4 anni. Nessun indennizzo ai dipendenti. L’operaio: “Il mio lavoro scippato” - fanpage : Un operaio di 70 anni è precipitato per 14 metri dal tetto di una azienda dove era impegnato a svolgere alcuni lavo… - Violetta_2021 : RT @ImolaOggi: Precipita mentre lavora a 14 metri di altezza: gravissimo operaio 60enne (a 50 anni sei FRAGILE e ti devi inoculare, a 60 pu… - elenizanni : RT @confundustria: Fano - Pesaro e Urbino Si chiamava Giacomo aveva 26 anni e faceva l'operaio. Questa mattina è morto agganciato da un ma… - occhio_notizie : Un operaio di 70 anni precipita da un tetto a Senago, in provincia di Milano: è stato trasportato in gravi condizio… -