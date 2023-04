Operaio cade da un montacarichi. trasportato in ospedale in gravi condizioni (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore del pomeriggio, carabinieri di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Brodolini 12 dove, per cause in corso di accertamento, un Operaio trentatreenne è caduto da un montacarichi, da un’altezza di circa 15 metri. Il montacarichi era montato davanti a un palazzo in ristrutturazione. L’uomo è stato portato all’ospedale del Mare da un’ambulanza ed è in gravissime condizioni. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi e il personale dell’Asl Napoli 3 sud. La dinamica dell’accaduto e la posizione lavorativa dell’uomo sono ancora da chiarire. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle prime ore del pomeriggio, carabinieri di San Giorgio a Cremano sono intervenuti in via Brodolini 12 dove, per cause in corso di accertamento, untrentatreenne è caduto da un, da un’altezza di circa 15 metri. Ilera montato davanti a un palazzo in ristrutturazione. L’uomo è stato portato all’del Mare da un’ambulanza ed è inssime. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi e il personale dell’Asl Napoli 3 sud. La dinamica dell’accaduto e la posizione lavorativa dell’uomo sono ancora da chiarire. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

