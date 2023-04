(Di giovedì 6 aprile 2023) Le molte partnership e i progetti avviati nelle ultime settimane lasciano ben sperare per il futuro della comunità cripto, in cerca di una via d’uscita dalla crisi più grave della sua giovane esistenza. A mettere la freccia stavolta è, operatore di rilievo del settore fintech, che ha recentemente annunciato il lancio del suoNFT,Pro. I clienti potranno servirsi della nuova piattaforma, che aggrega i listini di oltre 170 store, come Blur LooksRare e X2Y2, senza pagare commissioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : OpenSea lancia il suo nuovo marketplace NFT - Adnkronos - ItaliaStartUp_ : Opensea lancia “Opensea Pro” per difendersi dai competitor, Blur soffre sui mercati - - 0xAegis : ?? OpenSea lancia OpenSea Pro, l'aggregatore di marketplace NFT “più veloce e potente del settore” e cerca di rigua… -

Gemesis NFT in onore diPro Per celebrare il lancio diPro, il team di Gem ha lanciato i cosiddetti Gemesis NFT , che costituiscono un 'grazie' speciale ai precedenti utilizzatori ...Amazonil suo marketplace NFT: ecco tutto quello che c'è da sapere Il prossimo 24 aprile Amazon ... dopo la forte bolla del 2021 " anno in cui sulla piattaformai volumi giornalieri hanno ...Si tratta del 64,8% dell'intero volume di trading del mercato NFT per Blur, contro il 28,7% di. Nonostante queste performance,conta comunque una base utenti ancora molto più ampia ...

A mettere la freccia stavolta è OpenSea, operatore di rilievo del settore fintech, che ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo marketplace NFT, OpenSea Pro. I clienti potranno servirsi ...Ieri OpenSea ha annunciato il lancio del marketplace Pro per gli NFT e si propone come l'aggregatore più veloce e potente in circolazione.