Open Day Unimi 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il 20 maggio, partecipa all', l'evento organizzato da Unimi – Università degli Studi di Milano (la Statale) per presentare ai futuri studenti la sua offerta formativa. Una giornata dedicata alla presentazione dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale a Ciclo Unico, nel corso della quale riceverai tutte le informazioni utili sull'offerta formativa, le strutture e i servizi dell'Ateneo Milanese. Ad accoglierti e pronti a rispondere alle tue domande, troverai docenti, tutor, studenti, che ti aspettano presso gli stand informativi collocati nel Cortile Centrale della sede di via Festa del Perdono 7. Un'occasione unica per scoprire tutto ciò che devi sapere circa la formazione in Unimi ed essenziale per decidere in piena consapevolezza in merito alla scelta del percorso universitario più adatto ai tuoi interessi. Per quanto riguarda la ... Leggi su posizioniaperte

