Open Day IULM 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Sabato 15 aprile 2023 partecipa all'Open Day IULM, la giornata in cui la famosa università milanese apre le porte ai giovani studenti delle scuole superiori per presentare la sua nuova offerta formativa triennale. Giovedì 18 maggio, invece, è la volta dell'Open Day dedicato a chi vuole iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale IULM o ad uno dei Master proposti dall'Ateneo. Scopri le opportunità proposte da una delle università più rinomate d'Italia, confrontandoti con studenti, docenti e tutor, per una scelta più consapevole in merito alla tua carriera formativa. La scelta dell'università è tanto importante quanto difficile. A quale corso di studi iscriversi? In quale città? Qual è la migliore Università? Le incognite sono sempre molte e i fattori da considerare sono tanti.

