Omicidio Maimone: verifiche balistiche sul luogo del delitto (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – verifiche balistiche sono state condotte dalla Polizia scientifica oggi a Napoli davanti agli chalet di Mergellina dove nella notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi è stato ucciso il giovane Francesco Pio Maimone. Il 18enne fu vittima innocente di una sparatoria seguita ad una lite tra gruppi cui Maimone era estraneo provocata da futili motivi: una bibita versata su un paio di scarpe particolarmente costose. Per l'Omicidio è accusato il 19enne Francesco Pio Valda. Sul luogo dell'Omicidio ci sono dei fiori, il disegno di un cuore e la scritta 'Stop violenza' L'articolo proviene da Anteprima24.it.

