Omicidio Alice Scagni | la lettera della madre contro il genero | «Sapevi delle minacce | perché non hai fatto nulla?»

«Ho deciso di scriverti questa lettera aperta per non consentirti più di nasconderti fin dal momento esatto in cui tua moglie è stata uccisa quasi sotto i tuoi occhi». Si apre così la durissima lettera scritta da Antonella Zarri, madre di Alice Scagni, al genero Gianluca Calzona. Martedì scorso, Alberto Scagni è stato rinviato a giudizio per aver ucciso sua sorella lo scorso 1° maggio a Quinto, in provincia di Genova. L'accusa di è di Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione. In aula di tribunale, il marito di Alice ha deciso di costituirsi parte civile, sostenendo che Alberto fosse pienamente capace di intendere e di volere e sposando di fatto la tesi della procura ...

