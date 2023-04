Oltre 3mila assunzioni nella Pa, maxi-rinforzo per le forze dell’ordine: più soldi per i ricercatori che tornano in Italia (Di giovedì 6 aprile 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri, convocato oggi a Palazzo Chigi, al decreto siccità e e allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Durante la riunione, è stato inOltre approvato il decreto per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, al fine di rafforzare la capacità amministrativa della Pa. Prosegue invece l’esame del ddl concorrenza, che era già passato per un primo esame, ma slitta ancora l’ok da parte del Cdm. Lo confermano fonti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ad esultare è la Lega: «Piena soddisfazione del Mit» per l’esito del Consiglio dei ministri. «In sei mesi il ministero guidato da Salvini ha conquistato un ruolo centrale: via libera al nuovo codice degli appalti che velocizza i lavori, ok a una norma simbolo come quella per il Ponte sullo Stretto, sì ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Via libera dal Consiglio dei ministri, convocato oggi a Palazzo Chigi, al decreto siccità e e allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Durante la riunione, è stato inapprovato il decreto per lePubblica amministrazione, al fine di rafforzare la capacità amministrativa della Pa. Prosegue invece l’esame del ddl concorrenza, che era già passato per un primo esame, ma slitta ancora l’ok da parte del Cdm. Lo confermano fonti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ad esultare è la Lega: «Piena soddisfazione del Mit» per l’esito del Consiglio dei ministri. «In sei mesi il ministero guidato da Salvini ha conquistato un ruolo centrale: via libera al nuovo codice degli appalti che velocizza i lavori, ok a una norma simbolo come quella per il Ponte sullo Stretto, sì ...

