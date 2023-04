Oltre 18mila visitatori per la mostra ‘Degas il ritorno a Napoli’ (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un legame imprescindibile ha legato il pittore Edgar Degas alla città di Napoli. Il ventennio trascorso nella casa del nonno Hilaire De Gas, a Palazzo Pignatelli di Monteleone, ma soprattutto la vitalità di Napoli con i suoi colori e la sua luce, hanno influenzato artisticamente l’artista che poi diventò punto di riferimento dell’Impressionismo francese. L’esposizione in corso al Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, realizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli e curata da Vincenzo Sanfo, raduna quasi 200 opere in totale, delle quali 88 dell’artista francese. Il successo di pubblico, che in soli 2 mesi ha visto la registrazione di Oltre 18mila visitatori, ha così consentito il prolungamento della mostra sino a fine mese. Aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9:30 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un legame imprescindibile ha legato il pittore Edgar Degas alla città di Napoli. Il ventennio trascorso nella casa del nonno Hilaire De Gas, a Palazzo Pignatelli di Monteleone, ma soprattutto la vitalità di Napoli con i suoi colori e la sua luce, hanno influenzato artisticamente l’artista che poi diventò punto di riferimento dell’Impressionismo francese. L’esposizione in corso al Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, realizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli e curata da Vincenzo Sanfo, raduna quasi 200 opere in totale, delle quali 88 dell’artista francese. Il successo di pubblico, che in soli 2 mesi ha visto la registrazione di, ha così consentito il prolungamento della mostra sino a fine mese. Aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9:30 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zacc58Zaccar2 : RT @Presa_Diretta: “Secondo una nostra proiezione 18mila persone in un anno muoiono in PS, sono morti che avvengono oltre le 24 ore di acce… - ValentinaPanat2 : RT @Presa_Diretta: “Secondo una nostra proiezione 18mila persone in un anno muoiono in PS, sono morti che avvengono oltre le 24 ore di acce… - mdigruttola : RT @Presa_Diretta: “Secondo una nostra proiezione 18mila persone in un anno muoiono in PS, sono morti che avvengono oltre le 24 ore di acce… - NDentico : RT @Presa_Diretta: “Secondo una nostra proiezione 18mila persone in un anno muoiono in PS, sono morti che avvengono oltre le 24 ore di acce… - ES1670 : RT @Presa_Diretta: “Secondo una nostra proiezione 18mila persone in un anno muoiono in PS, sono morti che avvengono oltre le 24 ore di acce… -