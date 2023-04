Olly ai Magazzini Generali di Milano: le foto del concerto (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Mondo Gira Tour di Olly arriva ai Magazzini Generali di Milano il 5 aprile per una data già sold out. La tournée estiva è organizzata e prodotta da Magellano Concerti e porterà il giovane cantautore in giro per l’Italia. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il 16 marzo è uscito La Notte Vola RMX con la partecipazione straordinaria dell’interprete originale Lorella Cuccarini. Prodotto da JVLI e Enrico Brun, La Notte Vola RMX è l’omaggio di Olly a una indiscussa hit di fine anni ’80 in una versione completamente rinnovata e personale. Accanto a lui Lorella Cuccarini, che l’ha affiancato a Sanremo 2023 ballando, cantando e abbracciando con entusiasmo la nuova spettacolare interpretazione del brano. LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, Olly: «‘Polvere’ è la mia condizione, il ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 aprile 2023) Il Mondo Gira Tour diarriva aidiil 5 aprile per una data già sold out. La tournée estiva è organizzata e prodotta da Magellano Concerti e porterà il giovane cantautore in giro per l’Italia. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il 16 marzo è uscito La Notte Vola RMX con la partecipazione straordinaria dell’interprete originale Lorella Cuccarini. Prodotto da JVLI e Enrico Brun, La Notte Vola RMX è l’omaggio dia una indiscussa hit di fine anni ’80 in una versione completamente rinnovata e personale. Accanto a lui Lorella Cuccarini, che l’ha affiancato a Sanremo 2023 ballando, cantando e abbracciando con entusiasmo la nuova spettacolare interpretazione del brano. LEGGI ANCHE: Sanremo 2023,: «‘Polvere’ è la mia condizione, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... foolisharold : ieri maneskin al forum oggi olly ai magazzini se non sono bilancia io chi - soundsblogit : Olly in concerto ai Magazzini Generali, stasera, 5 aprile 2023 - delu_ss : qualcuno vende due biglietti per i concerti di Olly ai magazzini generali a milano di oggi o domani????? #olly… - delu_ss : qualcuno vende due biglietti per i concerti di Olly ai magazzini generali di oggi o domani????? #olly… - axedez : Qualcuno che vende due biglietti per il concerto di Olly stasera ai Magazzini Generali? #Olly #concertoolly… -

