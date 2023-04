Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Attilio Fontana: “La Fiera Rho è la soluzione migliore per le gare di pattinaggio” (Di giovedì 6 aprile 2023) In attesa di una decisione. Da capire quale sarà la sede che ospiterà le gare dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo un incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e i dirigenti coinvolti nei Giochi svoltosi alcune settimane fa, si era stabilito di procedere con uno studio di comparazione tra quelli che potrebbero essere gli impianti adatti a essere teatro del pattinaggio velocità pista lunga nelle Olimpiadi Invernali. Il riferimento è alla Fiera Rho di Milano e all’Oval Lingotto di Torino, struttura quest’ultima nota per i grandi successi di Enrico Fabris e della Nazionale italiane nella rassegna a Cinque Cerchi del 2006. Spetterà al CIO l’ultima parola il 18 aprile. Da questo punto di vista, come ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) In attesa di una decisione. Da capire quale sarà la sede che ospiterà ledello speed skating alleInvernali di. Dopo un incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e i dirigenti coinvolti nei Giochi svoltosi alcune settimane fa, si era stabilito di procedere con uno studio di comparazione tra quelli che potrebbero essere gli impianti adatti a essere teatro delvelocità pista lunga nelleInvernali. Il riferimento è allaRho die all’Oval Lingotto di Torino, struttura quest’ultima nota per i grandi successi di Enrico Fabris e della Nazionale italiane nella rassegna a Cinque Cerchi del 2006. Spetterà al CIO l’ultima parola il 18 aprile. Da questo punto di vista, come ...

