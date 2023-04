Ok Cdm a decreti siccità e Pa | oltre 3mila assunzioni | due terzi per forze dell’ordine Incentivi contro la fuga dei cervelli

(Di giovedì 6 aprile 2023) La bozza del Decreto legge sulla crisi idrica portato in Consiglio dei ministri questo pomeriggio prevede l’istituzione di una Cabina di regia interministeriale, presieduta dalla premier o dal ministro delle Infrastrutture, e la nomina di un “Commissario straordinario nazionale” per la scarsità idrica.Slitta il ddl concorrenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : CDM, sul tavolo decreti Siccità e PA. Torna Ddl Concorrenza - infoitinterno : Ok Cdm a decreti siccità e Pa: oltre 3mila assunzioni, due terzi per forze dell’ordine - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Al via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Fra i provvedimenti in esame ci sono il decreto legge per l'emergenza s… - Ranieromel : RT @MauroSeverino11: C’è il ddl #Superbonus, il 3° ddl #Pnrr, il ddl #Bollette, il ddl #Ponte e 2 nuovi provvedimenti d’urgenza che il CDM… - raindog2054 : RT @FocusEconomia: L'#Italia è tra le 30 economie con più alta incidenza del #contante al mondo. In #Cdm i decreti per l'emergenza #siccità… -

Lo dichiara il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava dopo il via libera delal decreto siccità. "Ben venga un provvedimento che affronta in maniera strutturale la crisi ...Via libera dalal decreto siccità e allo schema di decreto legislativo per completare la rete ... per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazionelegge per l'...... monitora la situazione su tutto il territorio nazionale e l'attuazione delle opere necessarie, e può intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienza, previa delibera del

In Cdm decreti siccità (con commissario straordinario) e Pa. Slitta il ddl concorrenza Il Sole 24 ORE

L'introduzione della norma è un incentivo a restare in Italia e a richiamare ricercatori dall'estero". Via libera dal Cdm anche al Decreto siccità e allo schema di decreto legislativo che riavvia la ...RICERCA - Nel decreto legge assunzioni per la Pubblica amministrazione, approvato dal Cdm, di particolare importanza l'aumento del compenso fino al 30% per i ricercatori che vincono finanziamenti di ...