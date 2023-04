“Ogni due minuti nel mondo muore una donna per cause legate alla gravidanza. Il 45% degli aborti praticati non sono sicuri” (Di giovedì 6 aprile 2023) Chi non gode del pieno diritto alla salute sessuale e riproduttiva vive nella disuguaglianza. E’ quello che emerge dall’atlante WeCare pubblicato il 5 aprile da WeWorld, organizzazione indipendente che gestisce programmi di sviluppo in 27 paesi del mondo, tra cui l’Italia. Attraverso analisi e ricerche condotti sul campo, lo studio mappa alcuni fattori di ingiustizia sessuale e riproduttiva materna, infantile e adolescenziale e individua le fasce sociali più esposte alle discriminazioni o alle negazioni dei diritti, in Italia e nel mondo. “Donne, bambini, adolescenti, membri della comunità LGBTQIA+, persone con disabilità, popolazioni indigene, minoranze etniche, rifugiati. Gli appartenenti a queste categorie pagano il prezzo più alto”- spiega Martina Albini di WeWorld. E la situazione è peggiore dove ci sono conflitti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Chi non gode del pieno dirittosalute sessuale e riproduttiva vive nella disuguaglianza. E’ quello che emerge dall’atlante WeCare pubblicato il 5 aprile da WeWorld, organizzazione indipendente che gestisce programmi di sviluppo in 27 paesi del, tra cui l’Italia. Attraverso analisi e ricerche condotti sul campo, lo studio mappa alcuni fattori di ingiustizia sessuale e riproduttiva materna, infantile e adolescenziale e individua le fasce sociali più esposte alle discriminazioni o alle negazioni dei diritti, in Italia e nel. “Donne, bambini, adolescenti, membri della comunità LGBTQIA+, persone con disabilità, popolazioni indigene, minoranze etniche, rifugiati. Gli appartenenti a queste categorie pagano il prezzo più alto”- spiega Martina Albini di WeWorld. E la situazione è peggiore dove ciconflitti ...

