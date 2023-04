Oggi il verdetto del giudice sulla mega rissa in Juventus-Inter – TS (Di giovedì 6 aprile 2023) Oggi il giudice emetterà i verdetti riguardanti le squalifiche dei protagonisti della rissa in Juventus-Inter verdetto – Nella giornata di Oggi il giudice Sportivo emetterà i verdetti per le squalifiche di alcuni giocatori protagonisti della rissa nella fase finale di Juventus-Inter. Se la Coppa Italia di Juan Cuadrado potrebbe essersi già conclusa – previste 3 giornate di squalifica per il colombiano per il pugno ad Handanovic – Romelu Lukaku e il portiere nerazzurro dovrebbe cavarsela con un turno di squalifica. Previste anche sanzioni per la Tribuna Sud, dalla quale sono partiti i cori razzisti verso Lukaku. Probabile che venga emesso un turno di squalifica con sospensione della pena. Infine, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)ilemetterà i verdetti riguardanti le squalifiche dei protagonisti dellain– Nella giornata diilSportivo emetterà i verdetti per le squalifiche di alcuni giocatori protagonisti dellanella fase finale di. Se la Coppa Italia di Juan Cuadrado potrebbe essersi già conclusa – previste 3 giornate di squalifica per il colombiano per il pugno ad Handanovic – Romelu Lukaku e il portiere nerazzurro dovrebbe cavarsela con un turno di squalifica. Previste anche sanzioni per la Tribuna Sud, dalla quale sono partiti i cori razzisti verso Lukaku. Probabile che venga emesso un turno di squalifica con sospensione della pena. Infine, ...

