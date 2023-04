Oggi Giornata attività fisica, esperti 'vitale per corpo e spirito' (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 6 apr. (Adnkronos Salute) - Muoversi e farlo con costanza è "vitale per il corpo e lo spirito". E specialmente negli over 65, "è necessario a garantire una buona qualità della vita". Non serve troppo sforzo: "Bastano pochi minuti al giorno, anche in casa". Lo ricordano HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo e Simfer, Società italiana di medicina fisica e riabilitativa, in occasione della Giornata mondiale dell'attività fisica, che si celebra Oggi. "Un'attività fisica adeguata ha innumerevoli benefici per tutte le fasce di età, non ultimi gli anziani - afferma Michele Conversano, presidente del comitato tecnico scientifico di HappyAgeing - Lo sport, anche praticato in modo blando con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 6 apr. (Adnkronos Salute) - Muoversi e farlo con costanza è "per ile lo". E specialmente negli over 65, "è necessario a garantire una buona qualità della vita". Non serve troppo sforzo: "Bastano pochi minuti al giorno, anche in casa". Lo ricordano HappyAgeing - Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo e Simfer, Società italiana di medicinae riabilitativa, in occasione dellamondiale dell', che si celebra. "Un'adeguata ha innumerevoli benefici per tutte le fasce di età, non ultimi gli anziani - afferma Michele Conversano, presidente del comitato tecnico scientifico di HappyAgeing - Lo sport, anche praticato in modo blando con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Oggi ho bisogno delle vostre “energie positive”. Pensatemi un minuto, se potete, durante la giornata. Grazie. - Inter : Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. L'iniziativa 'W… - Don_Lazzara : Cari amici, oggi è la giornata dedicata al #sacerdozio. Ed è caratterizzata da due momenti importanti: 1) la Messa… - terry36410021 : RT @KekkaW__: La canzone passa in radio e drojette non ci avvisa, oggi non è la mia giornata amici - shunfIowers : oggi non è giornata -