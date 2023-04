Oftalmico | inchiesta su presunti favoritismi tra pazienti in attesa

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 aprile 2023) – L’ospedaledi Roma è sotto indagine della procura per il sospetto ditra iin infinitadi cure. Le liste disono un problema in tutti gli ospedali, non solo in quelli della capitale, ma per quanto riguarda l’di piazzale degli Eroi è stato avanzato il sospetto che ci sia, o ci sia stato, un meccanismo illecito nel dare precedenze ai“raccomandati”. I sospetti si riferiscono afavoriti nelle liste d’rispetto a persone con situazioni patologiche più urgenti ma tranquillamente scavalcate da altre. L’indagine è diretta dalla pm Giulia Guiccione che coordina i Nas dei carabinieri, da mesi indagano all’interno del nosocomio. Un paio di settimane fa, dei reclami ...