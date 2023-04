Offerte di lavoro a Roma, si cercano operatori call center: ecco dove, requisiti e stipendio (Di giovedì 6 aprile 2023) Per quello che riguardano le Offerte di lavoro, a Roma si cercano operatori di call center. Infatti, nella Capitale vengono ricercati degli addetti all’informazione per determinate società. Tali realtà, cercano nuove risorse da inserire come operatori di call center inbound, ovvero non impegnati nelle vendite. Il giorno entro cui bisognerà far arrivare le candidature, è stato programmato alla giornata di martedì 11 Aprile 2023. Si cercano operatori di call center a Roma A pubblicare l’annuncio, è stata la Regione Lazio. L’Ente regionale, infatti, starebbe selezionando addetti informazione – operatori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Per quello che riguardano ledi, asidi. Infatti, nella Capitale vengono ricercati degli addetti all’informazione per determinate società. Tali realtà,nuove risorse da inserire comediinbound, ovvero non impegnati nelle vendite. Il giorno entro cui bisognerà far arrivare le candidature, è stato programmato alla giornata di martedì 11 Aprile 2023. SidiA pubblicare l’annuncio, è stata la Regione Lazio. L’Ente regionale, infatti, starebbe selezionando addetti informazione –...

