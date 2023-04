Offerta dagli Emirati Arabi a José Mourinho (Di giovedì 6 aprile 2023) Il portoghese ha ancora un anno di contratto, ma sembra che possa essere in partenza la prossima estate, con la Roma che vorrebbe tenerlo Il futuro di José Mourinho potrebbe essere lontano dalla Roma: il tecnico avrebbe ricevuto un’Offerta bomba dagli Emirati Arabi Uniti. Il tecnico portoghese sarebbe stato avvicinato alla nazionale o addirittura all’Al-Nassr, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Il portoghese ha ancora un anno di contratto, ma sembra che possa essere in partenza la prossima estate, con la Roma che vorrebbe tenerlo Il futuro dipotrebbe essere lontano dalla Roma: il tecnico avrebbe ricevuto un’bombaUniti. Il tecnico portoghese sarebbe stato avvicinato alla nazionale o addirittura all’Al-Nassr, L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UgoBaroni : RT @RaiPlay: Il menù della settimana propone ???? dalle nuove serie alle esclusive, dagli original all'offerta kids: RaiPlay in tutte le sals… - IlBielorusso : RT @ravel80262268: @ultimenotizie @ErmannoKilgore Ci piglia per il culo macron? La Cina ha già fatto la sua offerta di pace rifiutata dagli… - BurgisRic : RT @RaiPlay: Il menù della settimana propone ???? dalle nuove serie alle esclusive, dagli original all'offerta kids: RaiPlay in tutte le sals… - Aquila6811 : RT @RaiPlay: Il menù della settimana propone ???? dalle nuove serie alle esclusive, dagli original all'offerta kids: RaiPlay in tutte le sals… - Alb_Franc_Weiss : @AndreaLompio53 Resta il fatto che nessun laureato ad una qualsiasi prestigiosa università europea sceglierebbe di… -