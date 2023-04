Nuovo stadio, Palazzo Marino spinge per avanzare con San Siro (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mentre che il Milan spinge per il proprio progetto, Palazzo Marino ribadisce la volontà di continuare con San Siro per il Nuovo stadio Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel mentre che il Milanper il proprio progetto,ribadisce la volontà di continuare con Sanper il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Cibo sintetico, la commissione UE: 'consumatori devono essere liberi di mangiare ciò che vogliono. Per quanto rigua… - SusannaCeccardi : C'è un privato, #Commisso, che metterebbe sul piatto 300 milioni per costruire il nuovo stadio della Fiorentina e i… - Gazzetta_it : Nuovo #stadio: incontro #Milan-Sala, avanti su La Maura. In fretta - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Nuovo stadio, la maggioranza di Palazzo Marino spinge per San Siro - Turin_Rossonero : Se Berlusconi schiatta il nuovo Stadio lo facciamo al San Raffaele. Tanto quell’ospedale di merda serve solo alle c… -