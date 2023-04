Nuoro | fa recitare le preghiere ai bambini di una terza elementare | maestra sospesa per venti giorni

(Di giovedì 6 aprile 2023)percon decurtazione dello stipendio: è quello che è successo a unadiper aver fattoin classe ai suoi studenti alcune. La vicenda risale allo scorso anno, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie, quando laha proposto alla classe di realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una. Poi ha recitato insieme ai piccoli studenti un’Ave Maria e il Padre Nostro. Per questo gesto la, che insegna nella scuola primaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano, si è vista comminare una sospensione di 20e la riduzione ...

