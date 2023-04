Novità per tornare ad usare ChatGPT in Italia, qualcosa si muove (Di giovedì 6 aprile 2023) Forse ben presto si potrà tornare ad usare ChatGPT in Italia, dopo il blocco del chatbot di OpenAI entro i nostri confini stabilito la settimana scorsa dal Garante della Privacy. Nelle scorse ore, si è tenuto un primo confronto (via conferenza web) tra l’Autorità nostrana e i vertici della società statunitense promotrice della soluzione di intelligenza artificiale. Sembrano esserci i presupposti per procedere ad un accordo. Dal canto suo, OpenAI ritiene di rispettare le norme in tema di protezione dei dati personali ma ha anche confermato la volontà di collaborare con l’Autorità Italiana. Un nuovo accordo è necessario per rendere di nuovo fruibile dagli Italiani il chatbot di intelligenza artificiale. Dal canto suo invece, il Garante sottolinea di non voler limitare alcuna ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Forse ben presto si potràadin, dopo il blocco del chatbot di OpenAI entro i nostri confini stabilito la settimana scorsa dal Garante della Privacy. Nelle scorse ore, si è tenuto un primo confronto (via conferenza web) tra l’Autorità nostrana e i vertici della società statunitense promotrice della soluzione di intelligenza artificiale. Sembrano esserci i presupposti per procedere ad un accordo. Dal canto suo, OpenAI ritiene di rispettare le norme in tema di protezione dei dati personali ma ha anche confermato la volontà di collaborare con l’Autoritàna. Un nuovo accordo è necessario per rendere di nuovo fruibile daglini il chatbot di intelligenza artificiale. Dal canto suo invece, il Garante sottolinea di non voler limitare alcuna ...

