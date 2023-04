Notte tranquilla e stabile per Berlusconi ma il quadro resta grave (Di giovedì 6 aprile 2023) «È stata una Notte tranquilla. Silvio è un leone che non molla mai. Vogliamo essere ottimisti». È il ministro degli esteri Antonio Tajani a raccontare come siano passate le ultime ore di Silvio Berlusconi, ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano. Emergono però nuove indiscrezioni sul suo stato di salute. Emerge infatti che il leader di Forza Italia avrebbe una forma di malattia del sangue, una sorta di leucemia, e la polmonite di cui sta soffrendo sarebbe conseguenza di questo problema più grave. Nel ricovero durato 4 giorni della scorsa settimana gli sarebbe anche stato fatto un prelievo del midollo. I familiari si trovano sempre al suo fianco. Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023) «È stata una. Silvio è un leone che non molla mai. Vogliamo essere ottimisti». È il ministro degli esteri Antonio Tajani a raccontare come siano passate le ultime ore di Silvio, ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano. Emergono però nuove indiscrezioni sul suo stato di salute. Emerge infatti che il leader di Forza Italia avrebbe una forma di malattia del sangue, una sorta di leucemia, e la polmonite di cui sta soffrendo sarebbe conseguenza di questo problema più. Nel ricovero durato 4 giorni della scorsa settimana gli sarebbe anche stato fatto un prelievo del midollo. I familiari si trovano sempre al suo fianco.

