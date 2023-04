Notox | il filler senza aghi è servito

(Di giovedì 6 aprile 2023) Da un lato c’è la medicina estetica con i suoi trattamenti che diventano sempre più “cosmetici”, mirati e poco invasivi – si pensi ai fili di collagene -. Dall’altro una cosmesi più “estetica”, caratterizzata da formule professionali, ad azione immediata, e risultati visibili. Due mondi sempre più vicini, il cui incontro trova la sua massima espressione in una recente tendenza, nata – come tante – su Tik Tok dove conta oltre 10milioni di visualizzazioni: è il famoso. Un tempo si chiamava effetto botox-like. Ora il nome cambia ma la sostanza resta la stessa. Tranne forse per il fatto che le formule di ultima generazione sono ancora più potenti. Il, infatti, comprende tutti quei trattamenti dermo-cosmetici in grado di imitare l’effetto delle punturine. Un’azione re-plump insomma, su rughe e linee di espressione, che deve essere anche ...

È tendenza '': come avere un effettosenza aghi, solo con i cosmetici La nuova tendenza skincare promette un effetto rimpolpante e anti - age senza l'utilizzo di aghi. Come Con i giusti ingredienti ...La filosofia '' guarda ai trattamenti che agiscono rapidamente, senza lasciare cicatrici e che ... Maschere viso LED: cosa sono e perché fanno bene alla pelle Botox esono dunque sostituiti ...È tendenza '': come avere un effettosenza aghi, solo con i cosmetici La nuova tendenza skincare promette un effetto rimpolpante e anti - age senza l'utilizzo di aghi. Come Con i giusti ingredienti ...

È tendenza "Notox": come avere un effetto filler senza aghi, solo con i cosmetici Io Donna

Due mondi sempre più vicini, il cui incontro trova la sua massima espressione in una recente tendenza, nata – come tante – su Tik Tok dove conta oltre 10milioni di visualizzazioni: è il famoso notox.Giacomo Urtis, conosciuto come il “chirurgo dei vip” e “re del botox”, a processo per un intervento che ha creato danni a un cliente: come evitarli ...