Norvegia, “No significa no”: il corso riservato agli immigrati per prevenire la violenza contro le donne (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Dopo il bestiale stupro di Rimini perpetrato da una banda di africani (un richiedente asilo congolese, due marocchini e un senegalese) contro una giovane turista polacca nell’agosto del 2017, Carmen Di Genio, avvocato e membro del Comitato Pari Opportunità della Corte d’Appello di Salerno, dichiarò: “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia, su una spiaggia, non si può violentare, probabilmente non conosce questa regola”. Nelle carceri italiane, il 41 per cento dei detenuti per il reato di violenza sessuale è un cittadino straniero, l’8,5% della popolazione residente in Italia. Ciò significa che gli immigrati hanno uno propensione al reato di violenza sessuale 7 volte superiore a quella degli italiani. L’esplosione dei crimini sessuali in Europa è legato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr – Dopo il bestiale stupro di Rimini perpetrato da una banda di africani (un richiedente asilo congolese, due marocchini e un senegalese)una giovane turista polacca nell’agosto del 2017, Carmen Di Genio, avvocato e membro del Comitato Pari Opportunità della Corte d’Appello di Salerno, dichiarò: “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia, su una spiaggia, non si può violentare, probabilmente non conosce questa regola”. Nelle carceri italiane, il 41 per cento dei detenuti per il reato disessuale è un cittadino straniero, l’8,5% della popolazione residente in Italia. Ciòche glihanno uno propensione al reato disessuale 7 volte superiore a quella degli italiani. L’esplosione dei crimini sessuali in Europa è legato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : ?? “Non possiamo pretendere che un africano sappia che in Italia non si può violentare”, disse l’avvocato Carmen Di… - IlPrimatoN : Un corso destinato ai richiedenti asilo per prevenire la violenza contro le donne, in particolare lo stupro, e per… - Cristka83 : Lavorare per molti in Italia è considerato un dovere e pochi amano affermare che provano gioia nel lavorare, tuttav… - Mary35999509 : RT @fratotolo2: Carmen Di Genio, membro del Comitato pari opportunità della Corte d’appello di Salerno, disse che i #migranti non sanno che… -